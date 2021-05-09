Жителям Сочи сообщили, где посмотреть салют в честь Дня Победы

Сочи, 9 мая. Жителей популярного курорта Кубани ожидает насыщенная праздничная программа на 9 Мая. Ее финалом станет традиционный салют.

Торжественные залпы в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) дадут в 22:00. Лучшие виды на салют будут доступны жителям и гостям Сочи на площади Южного Мола, улице Ромашек, а также в районах железнодорожного вокзала в Хосте и Маяка в поселке Лазаревское, передает "Царьград Юг".

Жители Долинска уже приступили к празднованию Дня Победы. Местные жители организовали праздничный автопробег. По городским дорогам проехали 32 машины, украшенные флагами и баннерами с символикой Великой Победы. Главный посыл мероприятия — память о событиях ВОВ, рассказал мэр округа Александр Тугарев.