Шойгу заявил о готовности Вооруженных сил РФ обеспечить безопасность страны

, 9 мая. Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Российская армия находится в полной готовности к обеспечению безопасности страны.

Глава ведомства поздравил ветеранов и личный состав ВС РФ с Днем Победы, отметив, что Российская армия продолжает достойно выполнять свой воинский долг.

«Сегодня личный состав Вооруженных сил Российской Федерации, верный боевым традициям фронтовиков, достойно выполняет свой воинский долг, надежно стоит на страже безопасности нашей Родины», — говорится в заявлении.

Он также добавил, что память о героях Великой Отечественной войны навеки останется в истории человечества. Шойгу поздравил ветеранов, военнослужащих, их родных и близких с праздником, пожелав им крепкого здоровья, счастья и благополучия.