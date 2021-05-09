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Зрители назвали репетицию Манижи лучшей на Евровидении

Общество
Зрители назвали репетицию Манижи лучшей на Евровидении
пресс-служба первого канала  /  Максим Ли

Роттердам, 9 мая. Репетицию певицы Манижи, представляющей Россию на Евровидении, назвали лучшей на конкурсе в этом году. Зрители дали номеру высокую оценку.

Манижа уже прибыла в Роттердам и провела первую репетицию. Видео с ее подготовкой к выступлению опубликовали на официальном YouTube-канале Евровидения.

Репетицию Манижи оценили на сайте Wiwibloggs, посвященном европейскому песенному конкурсу. За певицу и ее композицию Russian Woman проголосовали 35% пользователей ресурса. Второе место заняла литовская группа The Roop, набравшая почти на 800 голосов меньше, чем Манижа. Третьей оказалась представительница Ирландии Лесли Рой.

На репетиции Манижа вышла на сцену в объемном платье, сшитом из кусочков ткани, которые певице присылали из разных уголков России. Исполнительница также немного изменила слова своей песни для конкурса.

евровидение Манижа russian woman
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