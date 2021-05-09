Минтруд РФ не намерен вводить длинные майские выходные на постоянной основе

Москва, 9 мая. Длинные майские выходные не станут в России постоянными, заявили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Президент РФ Владимир Путин в этом году подписал указ о выходных днях с 1 по 10 мая. Россияне отправятся на работу во вторник, 11 мая. Во многих учебных учреждениях эти дни также были объявлены выходными. Однако в следующем году такая практика, вероятно, применяться не будет.

Россиянкам с детьми могут дать дополнительный выходной. С такой инициативой выступил член Совета Федерации Сергей Леонов. Пока неизвестно, одобрит ли ее правительство.