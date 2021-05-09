Потерпевший крушение на Камчатке вертолет Ми-2 перевозил 200 кг рыбной продукции

Петропавловск-Камчатский, 9 мая. Пассажир разбившегося вертолета Ми-2 сопровождал груз рыбной продукции. Жертвами происшествия стали два человека.

Стало известно, какой груз находился на борту вертолета Ми-2, который разбился в лесном массиве поселка Чапаевка. Воздушное судно перевозило 200 кг рыбной продукции, сообщает источник ФАН.

Вертолет исчез с радаров 8 мая, а сегодня были обнаружены его обломки. В результате крушения погибли командир судна и пассажир, который являлся сопроводителем груза. Личность одной из жертв удалось установить, писал ФАН.