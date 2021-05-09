Некоторые продукты в России могут подорожать в ближайшее время

Москва, 9 мая. Цены на ряд товаров в РФ могут вырасти в ближайшие месяц, заявил финансовый аналитик, доктор экономических наук Владимир Смирнов.

Речь идет о подорожании чая, кофе, консервов, молока и ряда сортов рыбы, уточнил эксперт. Он объяснил, что ряд ингредиентов и отдельные сорта рыбы попадают в Россию из-за границы, поэтому их стоимость варьируется в зависимости от валютного курса. Рубль же заметно ослабел за последние недели, из-за чего изменилась конечная цена. Аналитики ожидают, что цены на указанную продукцию поднимутся в среднем на 15–20%, передает слова Смирнова «Вечерняя Москва».

Экономист обратил внимание, что резкого скачка цен ждать не стоит, так как Центробанк РФ в марте приступил к нормализации денежно-кредитной политики. Подорожание будет плавным и замедлится из-за стабилизации курса рубля в конце мая — начале июня. Также Смирнов заявил, что увеличение стоимости ряда отдельных продуктов является неминуемым последствием пандемии и инфляции.

За неделю с 27 апреля по 4 мая инфляция в России составила 0,2%, аналогичный показатель был зафиксирован в течение двух недель начиная с 13 апреля, следует из данных Росстата.