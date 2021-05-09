Следователи вылетели в труднодоступный район Камчатки, где разбился вертолет Ми-2

Петропавловск-Камчатский, 9 мая. Сотрудники СК вылетели к месту, где были обнаружены обломки вертолета Ми-2, пропавшего накануне, сообщает источник ФАН.

По словам собеседника, район — труднодоступный, до него невозможно добраться на машине, несмотря на то, что локация находится в 12,5 км от Петропавловска-Камчатского. Источник отметил, что тела опознать пока не смогли, так как к месту приехали только спасатели.

Вертолет исчез с радаров после вылета из аэропорта Елизово. Жертвами крушения стали два человека, личности которых устанавливаются. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, писал ФАН.