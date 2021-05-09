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Британская королева Елизавета II не будет отмечать День Победы в этом году

Общество
Британская королева Елизавета II не будет отмечать День Победы в этом году
Global Look Press  /  ALPR/AdMedia

Лондон, 9 мая. Британская королева Елизавета II отменила празднование Дня Победы в 2021 году, хотя обычно в этот день в Великобритании проходят торжественные мероприятия.

Королева отказалась отмечать День Победы с размахом в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, на днях в Великобритании прошли местные и парламентские выборы, и теперь Елизавета II беспокоится о соблюдении протокола.

Британская королева проведет 9 Мая в Виндзорском замке, чтобы не попасть в объектив папарацци в компании представителя той или иной партии, пишет Express. Празднование Дня Победы она перенесла на следующий год.

Елизавету II ранее внезапно раскритиковали поклонники жены принца Гарри, бывшей актрисы Меган Маркл. Фанаты ответили таким образом британцам, выразившим недовольство книгой герцогини Сассекской «Скамейка».

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