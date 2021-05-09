Леонков раскрыл подоплеку крупных учений Альянса в Эстонии

Москва, 9 мая. Высадка воздушного десанта американской армии в Эстонии в ходе учений Swift Response еще раз продемонстрировала лицемерие стран НАТО, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Свое мнение подполковник в отставке аргументировал в интервью изданию RT. Леонков отметил, что подоплека масштабных маневров Альянса, в ходе которых около 700 военных США десантировались в Эстонии вместе с техникой и снаряжением, связана с демонстрацией единства НАТО.

«Йенс Столтенберг (генеральный секретарь НАТО. — Прим. ред.) не раз говорил, что такого рода учения — это некий посыл в сторону России о том, что НАТО едино и демонстрацией силы стремится сдержать Россию», — подчеркнул Леонков.

Он отметил, что Россия не получила приглашение на учения Swift Response, хотя они проходят в непосредственной близости от границ РФ.

«При этом (в руководстве НАТО. — Прим. ред.) нагло врут о том, что мы не подавали заявку. Просто так принято, что нас не приглашают», — описал Леонков западный подход при проведении маневров Альянса.

Военный эксперт подчеркнул, что Россия всегда направляет приглашения на учения ВС РФ всем заинтересованным наблюдателям, в том числе из стран Альянса.

Ранее Леонков объяснил, как президенту России Владимиру Путину всего двумя словами удалось довести до истерики коллективный Запад.