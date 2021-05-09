ВС России получили продвинутые средства радиоэлектронной борьбы

Москва, 9 мая. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) различных типов продолжают поставляться для нужд ВС РФ, сообщил вице-премьер России Юрий Борисов.

Минобороны России совместно с научными отделами и оборонно-промышленным комплексом с 2015 года во всех звеньях управления войсками создали различные комплексы постановки помех. Специалисты разработали в общей сложности 19 установок наземного, воздушного и морского базирования, подчеркнул Борисов.

Благодаря новинкам ВС России могут подавлять значительно большее количество средств противника, дальность применения была увеличена в 3,5 раза. Наиболее технологичными являются установки «Палантин» и «Тирада». Их возможности можно назвать уникальными, считает вице-премьер РФ. Они способны прикрывать важные объекты от ударов неприятеля и нарушать работу систем управления войсками и оружия.

Подразделения радиоэлектронной борьбы Северного флота ранее успешно провели учения с подавлением связи условного противника.