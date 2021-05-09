Ольга Бузова вернулась домой после экстренной операции

Москва, 9 мая. Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала первый снимок в Instagram после экстренной госпитализации. Вся квартира звезды «Дома-2» буквально утонула в цветах.

Врачи отпустили Бузову восстанавливаться домой после операции. Несмотря на то, что в больнице певица провела лишь пару дней, она успела сильно соскучиться по дому и семье. За здоровье артистки переживали буквально все: многие звезды шоу-бизнеса и, конечно же, фанаты сильно перепугались, когда узнали о госпитализации Бузовой.

В больнице через врачей друзья и поклонники передавали звезде подарки. Дома прооперированную певицу ждал настоящий сюрприз – весь пол был усыпан лепестками роз, а квартира буквально утонула в цветах.

О госпитализации артистки стало известно 5 мая. Больше суток она не выходила на связь с поклонниками, но позже опубликовала ролик в Instagram Stories и рассказала, что плохо отходила от наркоза и даже не сразу смогла встать с кровати.

Причину госпитализации звезда по-прежнему держит в секрете, однако уточнила, что операцию проводили под общим наркозом. По словам Бузовой, она стала суеверной, поэтому разглашать на миллионную аудиторию свой диагноз не хочет. Врач-хирург Анна Калеганова считает, что исполнительница хита «Мало половин» могла попасть в больницу из-за липосакции.