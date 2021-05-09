В США прошел онлайн-концерт в честь Дня победы

Вашингтон, 9 мая. Онлайн-концерт в честь Победы в Великой Отечественной войне прошел в Соединенных Штатах Америки. Трансляция велась в Facebook.

Организатор мероприятия Наталья Чайка сказала, что в период пандемии отмечать праздники приходится именно так — онлайн. Россияне, которые проживают в разных городах США, выступили на концерте с песнями «Синий платочек», «Смуглянка», «Катюша», «Темная ночь» и «День Победы», уточнили в сообщении.

В субботу в Нью-Йорке прошла церемония возложения цветов к мемориалу участникам Великой Отечественной войны. В День Победы в США также пройдет акция «Бессмертный полк».

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов обратился к участниками мероприятия в честь Дня Победы в штате Флорида. В связи с открытием памятника Герою СССР Марселю Альберу в американском штате политик сказал, что победа над нацизмом является великим достоянием. Хранить память тех, кто пожертвовал собой ради освобождения мира от фашизма, — священный долг нынешнего поколения, подчеркнул Антонов.