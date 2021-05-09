Первая церемония присвоения звания «Город воинской славы» прошла в РФ 14 лет назад

Москва, 9 мая. Государственная дума приняла Федеральный закон № 68-ФЗ «О почётном звании Российской Федерации «Город воинской славы» в апреле 2006 года.

Звание может быть присвоено любым городам Российской Федерации, на территории которых в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) солдаты Красной армии проявили мужество и стойкость. Отличительным знаком можно награждать и «Города-герои», сказано в законе.

Первая церемония вручения грамот о присвоении звания «Город воинской славы» состоялась в России 7 мая 2007 года. Тогда новый статус обрели Белгород, Курск и Орел. Всего звания удостоены 45 городов Российской Федерации. В их честь 8 мая 2010 года в Александровском саду Москвы была открыта памятная стелла.

Жители Российской Федерации 9 мая отмечают День Победы. По случаю праздника, посвященного завершению ВОВ, к гражданам обратилась спикер Совфеда Валентина Матвиенко.