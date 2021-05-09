Парад Победы в Москве: ФАН ведет прямую трансляцию

На Красной площади 9 мая 2021 года проходит парад Победы. Федеральное агентство новостей ведет прямой эфир. Трансляция начнется в 9:45 по московскому времени.

В этом году по брусчатке промаршируют 12,5 тысячи участников грандиозного торжества. Зрители смогут также увидеть 190 боевых машин. Кроме того, в небе над Москвой пролетят 76 самолетов и вертолетов. Такое количество выбрано не случайно: оно соответствует числу лет со дня Великой Победы.

В ходе подготовки, стартовавшей еще в марте, участники парада прошагали почти 600 километров. Летчики же преодолели в небе более 40 тысяч километров. Все это для того, чтобы показать зрителям прекрасный праздник и отдать дань уважения и благодарности Победе и победителям.