Кубинский посол в Китае упрекнул США за равноценную геноциду блокаду

Пекин, 9 мая. Кубинские власти выступают против использования человеческих прав для совершения политических манипуляций. Об этом сообщил посол Кубы в Китае Карлос Перейра Эрнандес.

По словам дипломата, его страна относится к развивающемуся государству, страдающему на протяжении долгого времени от равноценной геноциду блокаде Соединенных Штатов.

«Мы, как и Китай, работаем над обеспечением права нашего народа на развитие, права на жизнь, права на еду, работу, образование, на здравоохранение», — сказал представитель Кубы.

Кубинское руководство осуждает избирательный подход и применение двойных стандартов в области соблюдения прав человека, добавил посол.

Как стало известно ранее, замглавы МИД Китая упрекнул США в «нечистой совести» по вопросу Синьцзяна.