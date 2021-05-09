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РЖД анонсировала запуск дополнительных рейсов в карельский парк «Рускеала»

Общество
РЖД анонсировала запуск дополнительных рейсов в карельский парк «Рускеала»
pixabay.com

Москва, 9 мая. Около двух десятков дополнительных поездов будут перевозить всех желающих в карельский горный парк Рускеала во второй половине мая.

Дополнительные составы будут ходить с 17 по 28 мая. Кроме того, все поезда будут выполнены в ретростиле, сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги, филиала ОАО «РЖД».

«С 17 по 28 мая поезд будет отправляться из Сортавалы в 08:30 и прибывать в горный парк в 9:35», — сказано в сообщении.

Кроме того в горный парк можно будет попасть и на «Рускеальском экспрессе» №921/922. Он отправляется из Сортавалы в 10%40 и прибывает в пункт назначения в 11:50.

Накануне мартовских праздников компания «Гранд Сервис Экспресс» также запускала дополнительные поезда по маршрутам Москва — Москва и Петербург — Петербург. Состав следовал с остановками во Пскове, Великом Новгороде, Петрозаводске и горном парке «Рускеала» в Карелии.

карелия ржд рускеала
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