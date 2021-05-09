Удалось установить личность командира разбившегося на Камчатке вертолета

Петропавловск-Камчатский, 9 мая. Командир вертолета Ми-2, чьи обломки нашли в лесном массиве поселка Чапаевка, был идентифицирован специалистами.

Личность командира вертолета Ми-2, потерпевшего крушение на Камчатке, была установлена, сообщает источник ФАН. Воздушным судном управлял Александр С., а вот пассажир пока не идентифицирован.

Вертолет пропал во время полета от аэропорта Елизово до посадочной площадки возле реки Островной. Позже он был найден сгоревшим вблизи Петропавловска-Камчатского. В настоящее время устанавливаются детали происшествия, писал ФАН.