Как повар Иван Середа с топором немецкий танк одолел

Хроника Великой Отечественной войны 1941-1945 годов наполнена историями выдающейся храбрости, стойкости и смекалки советских солдат. Об одном из таких героических случаев ФАН и расскажет.

Иван Середа был призван в ряды Красной армии в 1939 году. Он служил поваром в 91-м танковом полку 46-й танковой дивизии 21-го механизированного корпуса. В августе 1941 года он вместе со своими сослуживцами находился в районе латвийского города Даугавпилс. Однажды бойцы отправились на выполнение боевого задания, а наш герой готовил обед на полевой кухне. Вдруг он услышал неподалеку шум мотора. Обернувшись, он увидел в паре сотен метров от себя немецкий танк. Машина ехала в его сторону.

wikipedia.org / Общественное достояние

У Ивана Середы при себе были лишь винтовка и топор. Казалось бы, как с таким скромным арсеналом можно сдюжить с многотонной бронированной махиной, но повар решил во что бы то ни стало дать врагу отпор. Он спрятался за прицепом кухни и стал следить за происходящим. А тем временем танк уже подъехал вплотную. Из люка показался гитлеровец. Немец уже собирался подкрепиться, решив, что красноармейцы бросили кухню. В этот момент повар выскочил с топором наперевес и душераздирающим криком. Немец испугался и спрятался в танк, закрыв люк.

Вскочив на боевую машину, Иван Середа топором загнул ствол установленного пулемета, чтобы немцы не смогли открыть огонь. Он набросил брезент на смотровую щель, лишив экипаж возможности видеть, что происходит снаружи. После этого повар стал бить обухом топора по броне и выкрикивать боевые команды красноармейцам, якобы окружившим танк. Растерянные члены экипажа решили сдаться и стали вылезать по одному.

За проявленный героизм Иван Середа получил звание Героя Советского Союза. Еще не раз за время войны он проявлял воинскую доблесть, но это уже другая история.

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