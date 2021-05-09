Госдума рассмотрит законопроект о создании реестра доноров костного мозга

Москва, 9 мая. Реестр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток рассмотрят парламентарии Госдумы в ходе пленарных заседаний весенней сессии.

Законопроект предусматривает закрепление понятия самого регистра, а также вносимых в него сведений, таких как результаты медицинского обследования донора. Положения о ведении реестра определит Правительство РФ.

Согласно тексту документа, пересадка костного мозга возможна только с письменного согласия донора. Отмечается, что при этом он должен быть совершеннолетний и дееспособный, в остальных случаях разрешение на операцию должен предоставить один из родителей или законный опекун, сообщает «Парламентская газета».

Кроме того, в Госдуме зарегистрирован законопроект, предусматривающий подачу исковых заявлений в суд через портал «Госуслуги». Парламент рассмотрит документ в первом чтении на весенней сессии.