Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
09 мая 09:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:03
Политика
Декрет о защите суверенитета и конституционного строя подписали в Белоруссии
09:00
Политика
Парад Победы как выставка достижений российского ОПК
09:00
Общество
Мой бессмертный полк. Колонка Елены Драпеко
09:00
Общество
Некиношные герои: знаменитые советские киноактеры, прошедшие войну
08:58
Общество
Госдума рассмотрит законопроект о создании реестра доноров костного мозга
08:58
Украина
Киевские радикалы планируют испортить праздник Победы горожанам
08:56
Общество
Десятки людей приняли участие в Долинском автопробеге в честь Дня Победы
08:54
Общество
Фестиваль «Герои большой страны» завершился в Екатеринбурге
08:51
Происшествия
Мужчина погиб и два ребенка пострадали в результате пожара в Оренбурге
08:51
Экономика
Аналитик Дроздов предостерег россиян от покупки долларов через банк
08:47
Общество
Боевые машины времен ВОВ участвовали в парадах Победы на Дальнем Востоке
08:44
Общество
Церемония возложения цветов к Вечному огню прошла в Южно-Сахалинске
08:30
Общество
Оперная певица Агунда Кулаева: В День Победы я продолжаю семейные традиции
08:26
Шоу-бизнес
Ивлеева анонсировала шоу о малоизвестных городах России
08:23
Общество
Военный парад Победы прошел в Новосибирске
08:15
Общество
Пушков поздравил всех россиян с Днем Победы
08:00
Весь мир
В России открылся музей авиации «Крылья Победы»
07:59
Общество
Москву включили в топ-3 самых романтичных городов России
07:55
Общество
Ветераны ВОВ поделились секретами своего долголетия
07:48
Спорт
Российские керлингистки сыграют в финале ЧМ против сборной Швейцарии
Все новости

Госдума рассмотрит законопроект о создании реестра доноров костного мозга

Общество
Госдума рассмотрит законопроект о создании реестра доноров костного мозга
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 9 мая. Реестр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток рассмотрят парламентарии Госдумы в ходе пленарных заседаний весенней сессии.

Законопроект предусматривает закрепление понятия самого регистра, а также вносимых в него сведений, таких как результаты медицинского обследования донора. Положения о ведении реестра определит Правительство РФ.

Согласно тексту документа, пересадка костного мозга возможна только с письменного согласия донора. Отмечается, что при этом он должен быть совершеннолетний и дееспособный, в остальных случаях разрешение на операцию должен предоставить один из родителей или законный опекун, сообщает «Парламентская газета».

Кроме того, в Госдуме зарегистрирован законопроект, предусматривающий подачу исковых заявлений в суд через портал «Госуслуги». Парламент рассмотрит документ в первом чтении на весенней сессии.

госдума донорство костный мозг
Комментировать
Самое популярное
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 229686 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 210621 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Экономика 140826 7 мая 2021
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Общество 106679 7 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Расширение войск НАТО в Прибалтике может обернуться неожиданными последствиями
Политика 71009 6 мая 2021
Расширение войск НАТО в Прибалтике может обернуться неожиданными последствиями
Все новости / Общество / Госдума рассмотрит законопроект о создании реестра доноров костного мозга
Рейтинг@Mail.ru