Десятки людей приняли участие в Долинском автопробеге в честь Дня Победы

Долинск, 9 мая. Местные жители в честь 76-й годовщины Победы Советского союза над гитлеровской Германией организовали праздничный автопробег. Участниками мероприятия стали 100 человек.

По городским дорогам прошли 32 автомобиля, которые украсили флагами и баннерами с символикой Дня Победы. Пришедших отпраздновать поприветствовал мэр округа Александр Тугарев и председатель собрания Галина Дворянинова.

«Сегодня мы проводим ежегодный автопробег в честь тех, кто подарил нам мирное небо ценою своей жизни. И наш долг передавать историю из поколения в поколение, чтить подвиг нашего народа», — сказал напутственную речь Тугарев.

Он добавил, что главным посылом мероприятия было и остается память о Великой Отечественной войне, которая унесла миллионы жизни.

В течение всего автопробега участникам в знак поддержки и сопричастности сигналили встречные машины. На протяжении маршрута совершались остановки, таким образом во всех селах округа были проведены торжественные мероприятия.

На Дальнем Востоке прошла колонна боевых машин времен ВОВ. В их числе оказалась знаменитая «Катюша», а также танки ИС-2 и Т-34.