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Фестиваль «Герои большой страны» завершился в Екатеринбурге

Общество
Фестиваль «Герои большой страны» завершился в Екатеринбурге
mil.ru  /  Минобороны РФ

Екатеринбург, 9 мая. Первый российский молодежный кинофестиваль «Герои большой страны» прошел в Екатеринбурге. На нем были представлены около 40 работ.

Среди них также присутствовали художественные фильмы о Великой Отечественной войне. Гости мероприятия увидели выступление деятелей киноиндустрии и авторов успешных интернет-проектов, например Александра Иванова с YouToube-каналом «Химия просто».

Лауреатом фестиваля стал фильм Константина Хабенского «Собибор». Он рассказывает о восстании узников нацистского лагеря под предводительством Александра Печерского.

А тем временем по всей России уже начались парады Победы, посвященные 76-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне. В Новосибирске участие в праздничном мероприятии приняли около 2 тыс. военных и 50 единиц боевой техники.

екатеринбург фестиваль собибор герои большой страны
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