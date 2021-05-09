Киевские радикалы планируют испортить праздник Победы горожанам

В День Победы в Киеве могут произойти столкновения между горожанами, которые придут возложить цветы к Вечному огню в Парке Вечной славы, и местными националистами. О подготовке к провокации сообщили Telegram-каналы радикалов, передает корреспондент ФАН в украинской столице.

Сегодня на 10 часов утра на площади перед парком Вечной Славы назначена встреча десятков ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий в Афганистане. Они намерены торжественно возложить цветы к Вечному огню и вместе спеть боевые песни Победы. Эту масштабную акцию координирует парламентская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь», лидеры которой Виктор Медведчук и Юрий Бойко намерены возглавить праздничную колонну. Однако местные наци хотят испортить вменяемым киевлянам этот священный праздник.

Лидер радикальной группировки «С14» (запрещена в РФ) Евген Карась разместил в Telegram-каналах объявление о сборе в 10 утра активистов этой и других радикальных организаций. В анонсе размещена карта площади перед Парком Вечной Славы, где обозначены маршруты движения колонн «Памяти ветеранов войны» и «Необольшевиков Медведчука». Судя по сообщению Карася, неонацисты намерены организовать на противоположной стороне площади «Агитпункт памяти всех репрессированных НКВД советских солдат».

НА «Харьков». / Петро Панч

Понятно, что данный агитпункт послужит для радикалов лишь прикрытием, их реальная цель — собрать как можно больше своих сторонников, и заблокировать вход в Парк Вечной Славы. А в идеале — устроить массовую потасовку с нормальными киевлянами под предводительством Медведчука, привлечь к ней внимание всех украинских СМИ, и обозначить свою позицию о том, что «9 Мая — не праздник для настоящих украинцев». Судя по анонсам, Карась и его подручные планируют именно 9 мая скорбеть по «тысячам украинцев, убитых палачами НКВД в лагерях и застенках». И не дать другим горожанам радоваться победе над нацизмом.

Подобный трюк радикалам уже удался три года назад, в 2018-м, когда День Победы в Киеве прошел с драками и толкотней. 9 мая словесные перепалки и стычки между наци и украинцами, пришедшими возложить цветы к Вечному огню, привлекли внимание всех национальных и российских СМИ. Тогда более сотни молодчиков с красно-черными нашивками на одежде и надписями «Монолит 1044» на футболках столпились перед металлическими рамками, через которые полицейские пропускали людей, пришедших в Парк Вечной Славы с цветами. Через несколько минут проход для посетителей был полностью заблокирован.

Когда организаторы торжественной акции поздравляли киевлян с Днем Победы, мерзавцы в черных футболках выкрикивали лозунги: «Слава Украине! Героям слава! Слава нации! Смерть врагам!». В итоге словесная перепалка переросла в физическое противостояние, несколько человек получили физические увечья. Около десятка радикалов были доставлены в отделения полиции, но вскоре отпущены. По мнению киевских политологов, нечто подобное может произойти и в этот День победы.

По идее, полицейские и бойцы Нацгвардии должны разделить нормальных киевлян и наци, не дать им столкнуться друг с другом. Однако в данном случае все зависит от установок, которые действующая власть даст силовикам. А также от министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который негласно контролирует несколько радикальных группировок. Если 9 мая негодяи на Банковой дадут радикалам команду «Фас!», то столкновения перед парком Вечной Славы станут неизбежными. А праздник Победы для всех нормальных киевлян будет безнадежно испорчен.