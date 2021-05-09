Киевские радикалы планируют испортить праздник Победы горожанам

В День Победы в Киеве могут произойти столкновения между горожанами, которые придут возложить цветы к Вечному огню в Парке Вечной славы, и местными националистами. О подготовке к провокации сообщили Telegram-каналы радикалов, передает корреспондент ФАН в украинской столице.
Сегодня на 10 часов утра на площади перед парком Вечной Славы назначена встреча десятков ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий в Афганистане. Они намерены торжественно возложить цветы к Вечному огню и вместе спеть боевые песни Победы. Эту масштабную акцию координирует парламентская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь», лидеры которой Виктор Медведчук и Юрий Бойко намерены возглавить праздничную колонну. Однако местные наци хотят испортить вменяемым киевлянам этот священный праздник.
Лидер радикальной группировки «С14» (запрещена в РФ) Евген Карась разместил в Telegram-каналах объявление о сборе в 10 утра активистов этой и других радикальных организаций. В анонсе размещена карта площади перед Парком Вечной Славы, где обозначены маршруты движения колонн «Памяти ветеранов войны» и «Необольшевиков Медведчука». Судя по сообщению Карася, неонацисты намерены организовать на противоположной стороне площади «Агитпункт памяти всех репрессированных НКВД советских солдат».
Понятно, что данный агитпункт послужит для радикалов лишь прикрытием, их реальная цель — собрать как можно больше своих сторонников, и заблокировать вход в Парк Вечной Славы. А в идеале — устроить массовую потасовку с нормальными киевлянами под предводительством Медведчука, привлечь к ней внимание всех украинских СМИ, и обозначить свою позицию о том, что «9 Мая — не праздник для настоящих украинцев». Судя по анонсам, Карась и его подручные планируют именно 9 мая скорбеть по «тысячам украинцев, убитых палачами НКВД в лагерях и застенках». И не дать другим горожанам радоваться победе над нацизмом.
Подобный трюк радикалам уже удался три года назад, в 2018-м, когда День Победы в Киеве прошел с драками и толкотней. 9 мая словесные перепалки и стычки между наци и украинцами, пришедшими возложить цветы к Вечному огню, привлекли внимание всех национальных и российских СМИ. Тогда более сотни молодчиков с красно-черными нашивками на одежде и надписями «Монолит 1044» на футболках столпились перед металлическими рамками, через которые полицейские пропускали людей, пришедших в Парк Вечной Славы с цветами. Через несколько минут проход для посетителей был полностью заблокирован.
Когда организаторы торжественной акции поздравляли киевлян с Днем Победы, мерзавцы в черных футболках выкрикивали лозунги: «Слава Украине! Героям слава! Слава нации! Смерть врагам!». В итоге словесная перепалка переросла в физическое противостояние, несколько человек получили физические увечья. Около десятка радикалов были доставлены в отделения полиции, но вскоре отпущены. По мнению киевских политологов, нечто подобное может произойти и в этот День победы.
По идее, полицейские и бойцы Нацгвардии должны разделить нормальных киевлян и наци, не дать им столкнуться друг с другом. Однако в данном случае все зависит от установок, которые действующая власть даст силовикам. А также от министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который негласно контролирует несколько радикальных группировок. Если 9 мая негодяи на Банковой дадут радикалам команду «Фас!», то столкновения перед парком Вечной Славы станут неизбежными. А праздник Победы для всех нормальных киевлян будет безнадежно испорчен.