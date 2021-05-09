Аналитик Дроздов предостерег россиян от покупки долларов через банк

Москва, 9 мая. Покупка доллара в виде наличных средств через банк или пункт обмена является ошибкой. Об этом рассказал эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов.

Операции по продаже или покупке доллара через банк или обменник снижают свою доходность. Это происходит из-за разницы между официальным курсом и стоимостью валюты, установленной банком. Особенно это заметно во время сильных скачков курса, пояснил аналитик в беседе с агентством «Прайм».

«Особенно велика эта разница в периоды сильных колебаний курса, когда на фоне панических настроений граждане бросаются скупать валюту», — отметил Дроздов.

Эксперт рекомендует совершать финансовые операции с долларом на бирже через брокера. Хранить иностранную валюту выгоднее на банковском вкладе, а не в домашнем сейфе.

Аналитики прогнозируют скорое укрепление рубля по отношению к доллару. Американская валюта может подешеветь до 73 российских единиц при условии сохранения роста нефтяных котировок и спроса на активы развивающихся экономик.