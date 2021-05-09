Боевые машины времен ВОВ участвовали в парадах Победы на Дальнем Востоке

Улан-Удэ, 9 мая. «Катюша», танки ИС-2 и Т-34, противотанковая артиллерийская установка СУ-100, приняли участие в праздничных шествиях в Улан-Удэ и Чите. Об этом сообщила пресс-служба ВВО.

Колонну парадной боевой техники в Улан-Удэ возглавили тяжелый танк ИС-2 и БМ-13, также известная как «Катюша». Они в первый раз проехали по центральной площади города, передает ТАСС, ссылаясь на слова пресс-службы Восточного военного округа. Кроме того, в параде Победы в столице Бурятии приняла участие самая массовая танковая модель в истории — советский Т-34, который участвовал в освобождении Смоленска, Минска и стран Европы.

Танк Т-34 также участвовал в праздничном шествии колонны военной техники в Чите. Кроме того, в парадный расчет была включена артиллерийская установка времен ВОВ СУ-100.

Ранее наставник «Золотой обители Будды Шакьямуни» Йонтен гелонг рассказал, что в парадном шествии в Москве будет участвовать уникальный казачий расчет из состава Всевеликого войска Донского. По Красной площади пройдут калмыцкие казаки, которые исповедуют буддизм.