Церемония возложения цветов к Вечному огню прошла в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск, 9 мая. Торжественная церемония возложения гирлянды и цветов состоялась на площади Славы к Вечному огню в Южно-Сахалинске. Мероприятие проводили под аккомпанемент оркестра.

Жители Сахалинской области празднуют 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В столице региона почтили память советских воинов минутой молчания, передает «Комсомольская правда».

В торжественной церемонии участвовали губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, депутаты, представители правительства, администрации Южно-Сахалинска и Курильской епархии, ветераны и граждане. Военный оркестр сыграл Гимн России под звуки стреляющего оружия.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, начинаются во многих городах России. А за рубежом уже провели акции «Бессмертный полк». Одна из них состоялась в Шанхае. В шествии приняли участие около 120 русскоговорящих жителей.