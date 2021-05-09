Ивлеева анонсировала шоу о малоизвестных городах России

Москва, 9 мая. Телеведущая Анастасия Ивлеева посетит четыре малоизвестных российских города в рамках своего нового шоу. Вместе с ней в путешествие отправится блогер Эльдар Джарахов.

Соответствующее заявление сделала сама Ивлеева на своей странице в соцсети Instagram. В дальнейшем к ней и Джарахову присоединятся другие известные личности, имена которых пока держатся в секрете.

Шоу подразумевает выход четырех серий, каждая из которых будет посвящена одному городу России. Во время своих поездок блогеры проведут «крутые интерактивы», однако другие детали Ивлеева не уточнила.

«Так что здесь скоро будет очень интересно, полный треш, угар, потому что города, конечно, очень веселые. Скажем так, столкнемся с суровой действительностью, поэтому впереди масса интересного», — написала телеведущая.

Пост о новом шоу стал одним из первых за последнее время на странице Ивлеевой. Блогер взяла паузу в своем Instagram на фоне слухов о разводе с музыкантом Элджеем. В СМИ появлялись слухи, что пара распалась из-за измены рэпера с Юлией Коваль. Однако девушка опровергла информацию о своем романе с супругом подруги.