Новосибирск, 9 мая. Закончился военный парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске. Его участниками стали около 2 тыс. военных и 50 единиц боевой техники.

Несмотря на ограничения, горожане 9 мая около 10 часов утра массово собрались на площади Ленина, чтобы увидеть парад. Истребители-перехватчики Миг-31БМ и многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» пролетели над городом.

Помимо военной техники и военнослужащих новосибирского гарнизона, в военном параде принял участие восстановленный танк Т-34, сотрудники МВД, Росгвардии, ГУ ФСИН по Новосибирской области и курсанты Новосибирского высшего военного командного училища.

Ранее старший администратор «Золотой обители Будды Шакьямуни» Йонтен гелонг сообщил, что в параде Победы в Москве примет участие уникальный казачий расчет Всевеликого войска Донского. По Красной площади пройдут калмыцкие казаки-буддисты.