Пушков поздравил всех россиян с Днем Победы

Москва, 9 мая. Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков написал поздравление с Днем Победы для всех россиян в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Парламентарий указал, что его отец прошел всю войну и встретил ее конец после окончательного разгрома гитлеровцев под Прагой. Сенатор подчеркнул, что все, кто погиб и выжил, завещали победный дух для новых поколений.

«Поздравляю всех ветеранов, всех граждан России всех поколений с Днем Победы! Благодаря ей мы живы и свободны сегодня. Мой отец, как отцы и деды многих, прошел всю войну и завершил ее победителем в Праге. Выжившие, погибшие, они завещали нам дух Победы. Вечная память, вечная слава!» — написал сенатор в своем поздравлении.

Ранее Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем Победы. Парламентарий подчеркнула, насколько важно помнить о Великой Победе для всего человечества на фоне фальсификации истории, пишет RT.