Ветераны ВОВ поделились секретами своего долголетия

Москва, 9 мая. Фронтовики из Сочи, Хабаровска и Саратова рассказали секреты своей долгой жизни. Ключевыми двигателями их долголетия являются спорт, оптимизм и любовь.

Ветеран из Сочи Николай Тысячный совсем недавно отметил 100-летний юбилей. Он не любит говорить о пережитой войне, называя ее «очень трудным временем». После боевых действий Тысячный работал главврачом в больнице Красной Поляны, хирургом в Сочинском онкологическом диспансере и завотделением в санатории Орджоникидзе. Он спас множество жизней и разработал авторские методики для поддержания здоровья позвоночника и суставов.

Тысячный тщательно следит за своим питанием и ежедневно занимается спортом. По словам фронтовика, его день начинается в 06:00, после чего он вновь ненадолго засыпает. Затем он встает, умывается, завтракает и занимается с гантелями, передает «Российская газета».

пресс-служба администрации Сочи /

Хабаровчанину Николаю Христофорову исполнилось 93 года. Во время боевых действий в 1945-м году он служил автоматчиком на 1-м Дальневосточном фронте. Ветеран является участником советско-японской войны.

Христофоров ведет активный образ жизни. Летом он регулярно занимается скандинавской ходьбой, а зимой встает на лыжи. Фронтовик всегда находится в хорошем расположении духа и любит вызывать улыбку окружающих людей. Его часто можно встретить на улице в футболке с изображением молодежной рок-группы Amatory.

Пулеметчик Петр Колчин участвовал в обороне Ленинграда и штурме Берлина. Сейчас ему 96 лет, и он живет в Саратове. После демобилизации в 1949-м году Колчин продолжил службу в железнодорожных войсках. Во время службы он познакомился со своей будущей супругой, ради которой остановил поезд. В 2008 году ветеран похоронил жену, но у него остались четверо внуков и трое правнуков.

Журналисты ФАН ранее пообщались с 93-летним ветераном Иваном Зоновым из Новосибирска. Фронтовик поделился воспоминаниями о войне и дал ценные советы подрастающему поколению.