Российские керлингистки сыграют в финале ЧМ против сборной Швейцарии

Калгари, 9 мая. Женская сборная России обыграла соперниц из Швеции в полуфинальном поединке чемпионата мира по керлингу, который проходит в канадском Калгари.

Матч закончился со счетом 8:7 в пользу российских керлингисток. За сборную РФ играли скип Алина Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Екатерина Кузьмина, Галина Арсенькина и Мария Комарова.

В другом полуфинальном матче встретились женские сборные Швейцарии и США. Швейцарские керлингистки разгромили американок со счетом 7:3 и теперь сыграют против российских спортсменок в финале.

Россиянки на предварительном этапе вошли в число шести лучших команд чемпионата мира. Это гарантировало им получение путевки на Олимпиаду в Пекине.