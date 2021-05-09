Пять человек стали жертвами аварии в Татарстане

Казань, 9 мая. Микроавтобус столкнулся с грузовиком на трассе Р-239 в Татарстане. В аварии погибли пять человек, сообщили в экстренных службах региона.

Авария произошла на 127-м километре автодороги «Казань — Оренбург». В ДТП пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. Всех их госпитализировали, передают СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Еще одно смертельное ДТП произошло на днях в Башкирии. Водитель Chevrolet Captiva потерял сознание и въехал в припаркованный у обочины ВАЗ-2106. В автомобиле находился 53-летний местный житель. Он получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия.