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Пушков указал на «фирменное лицемерие» четы Обам

Политика
Пушков указал на «фирменное лицемерие» четы Обам
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 9 мая. Супруга экс-президента США Барака Обамы Мишель в очередной раз высказалась в защиту чернокожих детей от дискриминации. На ее слова отреагировал сенатор Совфеда Алексей Пушков.

В очередной раз действия и заявления радикалов BLM никак не упоминаются ни семейством Обам, ни кем-либо еще из высокопоставленных чиновников США, отметил Пушков в своем сообщении.

«Как защита чернокожих детей связана с погромами, грабежами и поджогами полицейских участков, а также требованиями BLM перестать финансировать полицию, этого Мишель Обама не пояснила», — написал Пушков в своих соцсетях.

Сенатор напомнил о недавнем случае, произошедшем в Аталанте. Тогда несколько афроамериканских детей погибли от пуль активистов BLM. Но никаких комментариев от официальных лиц не последовало.

Недавно тысячи вооруженных активистов движения вышли на улицы Портленда. Они прошли по городу выкрикивая оскорбительные лозунги в адрес обычных жителей.

обама пушков лицемерие blm
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