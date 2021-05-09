Русскоязычные жители Шанхая поучаствовали в акции «Бессмертный полк»

Шанхай, 9 мая. Шествие «Бессмертный полк» и праздничный концерт в честь Дня Победы состоялись в Шанхае. В мероприятии участвовали около 120 русскоязычных жителей.

Участникам праздничной акции напомнили о подвиге воинов Великой Отечественной войны во имя свободы и независимости. Торжественную речь на мероприятии произнес генеральный консул РФ в Шанхае Александр Шманевский.

«Наша высшая ответственность перед прошлым и будущим — хранить память о страданиях и подвигах отцов и дедов, об их победе над полчищами зла, которую они завещали нам», — заявил дипломат.

Во время праздника почтили память павших воинов минутой молчания. Мероприятие проходит на открытой площадке генерального консульства у берега реки Хуанпу. Перед собравшимися выступили казачий творческий коллектив «Стан» и детский хор из школы при российском консульстве.

К акции «Бессмертный полк» присоединились соотечественники, которые живут в Аргентине. Шествие состоялось в семи городах страны. Из-за карантинных мер не удалось провести полномасштабное мероприятие.