Пекин, 9 мая. Отработавшая ступень китайской ракеты-носителя, которая вывела в космос модуль китайской станции, вошла в атмосферу Земли над Индийским океаном.

Известно, что большинство обломков ступени ракеты «Чанчжэн-5Б» сгорело. Об этом говорится в заявлении проекта космических пилотируемых полетов Китая.

Национальное космическое управление КНР с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5Б» доставило на земную орбиту главный модуль космической станции страны. Запуск летательного аппарата был объявлен успешным.

Ранее американское издание Breaking Defense рассказало, как американская космическая отрасль теряет преимущество перед Россией. Авторы материала отметили, что минобороны и парламент США должны срочно заняться поиском дополнительных средств на космическую отрасль.