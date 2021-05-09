Капризов обновил личный рекорд в НХЛ в матче против «Анахайма»

Миннесота, 9 мая. Российский хоккеист «Миннесоты» Кирилл Капризов заработал два очка в матче против «Анахайма», обновив личный рекорд в НХЛ.

В нынешнем сезоне россиянин провел 54 матча, заработав 51 (27+24) очка. В поединке против «Анахайма» он сделал две голевые передачи, продлив результативную серию до шести игр. Капризова назвали второй звездой матча между «Миннесотой» и «Анахаймом». Первой звездой был признан его одноклубник Виктор Раск.

На официальном YouTube-канале «Миннесоты» недавно был опубликован документальный фильм о Капризове. Картина рассказывает о начале профессиональной карьеры российского хоккеиста.