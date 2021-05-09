Илон Маск публично признался в наличии у него синдрома Аспергера

Москва, 9 мая. Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что страдает от синдрома Аспергера. Он рассказал об этом во время сатирической программы Saturday Night Live.

Маск выступил в качестве ведущего передачи. Он отметил, что стал первым диктором Saturday Night Live, которому диагностировали такой синдром. Не исключено, что подобное заявление Маска могло стать шуткой.

Синдром Аспергера является пожизненным расстройством, которое выражается трудностями в социальном общении. Люди с таким заболеванием имеют проблемы с восприятием мира и страдают стереотипным, повторяющимся комплексом интересов и занятий.

Выпуск с Маском в качестве соведущего Saturday Night Live вышел на телеканале NBC вечером в субботу. Вместе с миллиардером программу вела американская певица Майли Сайрус.