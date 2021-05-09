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Жителям РФ напомнили о правилах ношения георгиевской ленточки

Общество
Жителям РФ напомнили о правилах ношения георгиевской ленточки
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Москва, 9 мая. Георгиевская ленточка является символом Дня Победы. И этот символ требует к себе уважения и правильного места для крепления.

Впервые раздавать георгиевские ленты в честь Дня Победы начали в 2005 году. Целью акции было напомнить новому поколению о победе страны в Великой Отечественной войне. Сам по себе символ является частью ордена Святого Георгия, который учредила императрица Екатерина II в 1769 году. Полосы на ней соответствовали цветам на императорском гербе: черные — двуглавому орлу, а оранжевые — золотому обрамлению.

В 1945 году появилась медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». Ее полагалось носить на ленте в черно-оранжевую полоску. Правильным местом для ношения георгиевской ленты является область сердца на груди. Крепится она на булавку поверх одежды, а оформляется в виде петельки, бантика или конвертика. А вот цеплять ее на сумки, антенны или дворники автомобиля нельзя, согласно кодексу «Волонтеров Победы».

Еще одним символом Дня Победы является Вечный огонь. Его уже доставили из Москвы в Братиславу и зажгли перед памятником советскому солдату-освободителю на территории военно-мемориального комплекса Славин.

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