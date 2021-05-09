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Туристы назвали Крым лучшим российским регионом для отдыха в палатках

Общество
Туристы назвали Крым лучшим российским регионом для отдыха в палатках
unsplash.com  /  Ryan Chua

Симферополь, 9 мая. Крым возглавил рейтинг самых популярных мест для путешествия с палатками. Исследование на эту тему провели аналитики сервиса бронирования жилья Tvil.

Согласно результатам опроса, Крым набрал 34 процента голосов. Второе место заняла Карелия, за которую проголосовали 20 процентов респондентов. Замыкает тройку Алтайский край с показателем 13 процентов голосов. В пятерку вошли Краснодарский край и озеро Байкал с результатом десять и семь процентов голосов соответственно.

Наиболее подходящим для отдыха в палатках, по мнению туристов, являются западное и восточное побережье полуострова. Они объяснили это минимальной обжитостью и застройкой этих территорий.

В Крыму набирает популярность проект «Винная дорога Крыма», который представляет собой одно из направлений развития агротуризма. Во время маршрутам туристам предлагают ознакомиться с полным процессом производства винодельческой продукции.

крым карелия туризм
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