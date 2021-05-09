Президент Казахстана поздравил граждан страны с Днем Победы

Нур-Султан, 9 мая. Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к жителям страны в честь 76-ой годовщины победы СССР над фашистской Германией.

Он заявил, что в памяти людей навсегда останутся подвиги Красной Армии и тружеников тыла, которые в сложное время проявили характер и сплоченность в борьбе с общим врагом, пишет RT.

«Этот замечательный праздник является символом славы и доблести героев-победителей, отстоявших в кровопролитных боях против фашистских захватчиков наше право на жизнь, свободу и светлое будущее», — говорится в сообщении на сайте главы государства.

Токаев напомнил о вкладе Казахстана в победу. По его словам, в кровопролитных боях в Великой Отечественной войне участвовало более 1 миллиона казахстанцев.

Ранее спикер Совета Федераций Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем Победы. Она отметила, что необходимо помнить вклад СССР в победу над гитлеровцами на фоне дезинформационной кампании Запада.