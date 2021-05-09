Сборник переводов песен о ВОВ на языки народов Севера представили в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 мая. Песенные композиции времен ВОВ были переведены на 34 языка малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Книгу с переводами представили в Петербурге.

Книгу презентовали во время праздничной акции «Песни Победы на языках народов России». Сборник выпустили в рамках просветительской программы Ассоциации, которая посвящена сохранению языка малочисленных народов. Об этом сообщил пресс-центр Проектного офиса развития Арктики.

Книга включает в себя 50 оригинальных текстов композиции «День Победы» на 34 языках народов Севера и прочие песенные композиции военных лет. Некоторые из них во время презентации исполнили артисты.

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