Уникальный казачий расчет примет участие в параде Победы на Красной площади

Москва, 9 мая. Парадный расчет Всевеликого войска Донского будет включать в себя казаков-буддистов. Об этом сообщил старший администратор «Золотой обители Будды Шакьямуни» Йонтен гелонг.

Сообщается, что участников парада Победы проводили и благословили в центральном хуруле (буддийском храме) Калмыкии. Сообщает РИА Новости.

Йонтен подчеркнул, что казаки, которые исповедуют буддизм не являются чем-то новым. До революции большевиков казачьи полки включали в себя множество калмыков, и все они являлись буддистами.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев и председатель СК РФ Александр Бастрыкин обратились к ветеранам по случаю Дня Победы. В своем поздравлении они пожелали ветеранам здоровья и благополучия, а также отметили важность памяти о Великой Отечественной войне.