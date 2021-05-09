Кузбасские ветераны получат выплаты ко Дню Победы

Кемерово, 9 мая. Ветераны Великой Отечественной войны на Кузбассе получат по 5 тысяч рублей ко Дню Победы. Соответствующее решение принято правительством региона.

Вместе с выплатами ветеранов ждут адресные поздравления, которые будут организованы на дому. Всего на территории Кузбасса насчитывается более 9,3 тысячи ветеранов войны и вдов участников боевых действий.

Поздравлять пенсионеров придут представители региональных и муниципальных властей. К ним присоединятся волонтеры и коллективы предприятий. Перед домами ветеранов промаршируют военнослужащие и представители силовых ведомств.

Адвокат Денис Спицын ранее рассказал, кто из россиян имеет право на одновременное получение двух пенсий. В список получателей двойной пенсии вошли ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны.