Врачи-диетологи назвали кофе без добавок «по-настоящему» здоровым напитком

Москва, 9 мая. Чистый черный кофе без добавок может стать важным напитком в рационе человека, ведущего здоровый образ жизни. Такое мнение выразили врачи, специализирующиеся на диетологии.

Употребление кофеина не более 400 мг ежедневно, что эквивалентно четырем чашкам, может оказать положительное влияние на человеческий организм. По данным исследований, кофе вместе с приливом энергии помогает бороться с лишним весом, а также улучшает когнитивные функции и способствуют продлению жизни, сообщает портал Eat This, Not That.

«Белковый кофе, возможно, один из лучших напитков для утра. Он не только ускоряет метаболизм благодаря протеину, но и имеет прекрасный вкус, — заявила врач Меган Берд.

«Лучший способ насладиться кофе — это приготовить его так, как вам нравится, но при этом понимать, что именно можно в него добавить», — рассказала доктор медицинских наук Эми Гудсон.

Кофе можно сделать полезным, добавив в него лимон. По мнению экспертов, фрукт увеличивает количество антиоксидантов в напитке в два раза.