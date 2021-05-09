Вечный огонь зажгли у памятника советскому солдату-освободителю в Братиславе

Братислава, 9 мая. Представители гражданского объединения «Мотоциклисты Словакии» доставили Вечный огонь из Москвы в Братиславу. Он загорелся у памятника советскому солдату-освободителю.

Привезенный Вечный огонь зажгли на территории военно-мемориального комплекса Славин, где покоятся 6845 красноармейцев. Торжественная церемония началась в 03:00 по московскому времени, передает ТАСС.

В церемонии зажжения принимали участие руководители ветеранских организаций Словакии, посол РФ Игорь Братчиков, посол Казахстана Роман Василенко, временный поверенный в делах Белоруссии Денис Сидоров, активисты «Мотоциклисты Словакии», соотечественники. Перед памятником с помощью лазерных эффектов сделали надпись «Не забываем!», и вывели число погибших в войне красноармейцев — 63 518. Сам монумент тоже подсветили.

День Победы отмечают не только в России, но и за пределами страны. Проживающие в Аргентине соотечественники присоединились к акции «Бессмертный полк». Мероприятие состоялось в семи городах страны.