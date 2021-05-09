Шествие «Бессмертного полка» состоялось в австралийском Сиднее

Сидней, 9 мая. Представители русскоязычной общины Австралии провели в Сиднее шествие «Бессмертного полка», посвященное 76-й годовщине Великой Победы.

Шествие и праздничный митинг прошли в городском парке Уэверли, где находится мемориал павшим советским воинам, погибшим во время Второй мировой войны. Каждый год 9 мая сюда приходят выходцы из России.

«Отдавая дань памяти погибшим землякам, фронтовикам, ушедшим из жизни ветеранам и чествуя ныне здравствующих, мы помним, что благодаря их героизму и мужеству на передовой и в тылу была достигнута великая Победа», — заявил на мероприятии директор первого русского музея в Австралии Михаил Овчинников.

В парке Уэверли также выступил генеральный консул России в Сиднее Игорь Аржаев. Он назвал 9 Мая «символом победы добра над злом».

Акцию «Бессмертный полк» недавно провели в ряде аргентинских городов. Участие в ней приняли граждане РФ, проживающие в Аргентине.