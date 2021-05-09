Тысячу артефактов эпохи палеолита нашли при раскопках в центре Красноярска

Красноярск, 9 мая. Раскопки проводились на месте строительства пешеходного моста через улицу Карла Маркса в Красноярске. Там были найдены более тысячи артефактов каменного века.

Среди находок отмечаются остатки древних кострищ, предметы из камня, кости, рога и бивня мамонта. Археологи обнаружили около десяти тысяч костей животных, большинство из которых принадлежат зайцам и северным оленям, пояснил в беседе с ТАСС представитель компании «Красноярская геоархеология» Александр Барков.

Там же были найдены орудия для добычи, обработки кости и шкур. Были обнаружены предметы древнего искусства, представляющие собой небольшие костяные бусины.

«Предварительно, можно сделать вывод, что нами исследуется комплекс стоянок древних охотников на берегу Енисея, где производилась разделка туш убитых животных, обработка шкур и шитье одежды, изготовление каменных орудий», — пояснил Барков.

Порядка 20 предметов эпохи железного века были найдены на стоянке «Высокогорский. Стоянка Костыльниково–1» в Красноярске. Археологи обнаружили каменный инвентарь и орнаментированную керамику.