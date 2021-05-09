Минобороны Финляндии предоставило отчет о росте напряженности в Арктике

Хельсинки, 9 мая. Финляндия обеспокоена возможным превращением Арктики в зону боевого конфликта между РФ и США. Такой отчет был предоставлен в документе минобороны скандинавского государства.

Военные эксперты подчеркнули рост российского присутствия в регионе. Однако, по мнению оборонного ведомства Финляндии, РФ имеет на это полное право, так как отстаивает свои интересы в Арктике, пишет «Коммерсантъ».

«Россия развернула более мощные и технологически продвинутые системы вооружения в соседних с Финляндией районах», — написано в документе.

Финская разведка опасается за непредсказуемость ситуации, так как РФ стала гораздо чаще проводить военные учения в регионе. Вместе с тем подобные действия наблюдаются со стороны США и их союзников по блоку НАТО.

Недавно американские военные эксперты озадачились новым российским вооружением для перехвата баллистических ракет. По данным The National Interest, Пентагон не может разработать комплекс антимер, так как не располагает данными об установке.