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Сход оползня в Папуа–Новой Гвинее унес жизни 15 человек

Происшествия
Сход оползня в Папуа–Новой Гвинее унес жизни 15 человек
twitter.com  /  @OAGRD_Cauca

Порт-Морсби, 9 мая. Минимум 15 человек погибли после схода оползня в провинции Сигуири на северо-востоке Папуа–Новой Гвинеи. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные СМИ и МККК.

Инцидент произошел на золотодобывающем руднике. Как заявил представитель Международного комитета Красного Креста (МККК), нельзя исключать, что под завалами может также находиться большое количество пострадавших. На данный момент подробности происшествия не уточняются. На месте проводятся работы по оказанию помощи пострадавшим и поиску пропавших.

Недавно землетрясение магнитудой 4,8 произошло на Аляске. Очаг стихии залегал на глубине менее 1 км. Об этом пишет RT.

Также недавно стало известно о четырех погибших в результате схода лавины во французских Альпах. Происшествие произошло в районе перевала Галибье, близ коммуны Валлуар.

оползень мккк папуа - новая гвинея
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