Лейборист Хан обошел консерватора Бэйли на выборах мэра Лондона

Лондон, 9 мая. Представитель Лейбористской партии Садик Хан сохранил пост мэра Лондона. На прошедших выборах он обошел конкурента от Консервативной партии Шона Бэйли.

По итогам второго тура Хан набрал 55,2% голосов. За Бэйли, по данным RT, проголосовали 44,8% избирателей. Явка на выборах главы британской столицы составила 42%. Об этом было объявлено в субботу вечером, 8 мая.

Садик Хан первый раз победил на выборах мэра Лондона в 2016 году. В мае прошлого года жители столицы Великобритании должны были снова выбирать градоначальника. Из-за пандемии коронавируса голосование перенесли на год.

В Лондоне, как стало известно недавно, может пройти финал Лиги чемпионов. УЕФА примет окончательное решение в ближайшие дни.