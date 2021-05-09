Родители на Филиппинах назвали ребенка невыговариваемым именем

Манила, 9 мая. Жители Филиппин не могут выговорить имя собственного ребенка. Они назвали малыша именем из 34 букв.

Новорожденный получил имя Глиннил Хилхир Иззигил Мампуан Бускато. Однако родственники называют его упрощенным прозвищем «Согласный». Имя мальчика включает в себя комбинацию букв из имен его ближайших родственников.

Друг филиппинских супругов опубликовал фотографию свидетельства о рождении ребенка в социальных сетях. Снимок быстро разлетелся по Сети и стал вирусным. Отец мальчика пояснил, что расскажет сыну о важности его имени, когда он повзрослеет.

В «Москвариуме» дали имя новорожденному детенышу белоперой акулы. По итогам народного голосования акуленка назвали Жориком. Он стал первым представителем своего вида, появившимся в московском океанариуме.